UBERLÂNDIA – MG. – Um jovem de 23 anos foi encontrado pendurado com uma corda no pescoço na ponte de entrada do parque do Sabiá no dia 23/08.

De acordo com o B.O da polícia militar, o rapaz cometeu suícidio.

Segundo familiares, o jovem tinhas muitas dívidas no cartão de crédito e estava preocupado com a situação, o que pode ter levado a cometer o ato desesperado.