Assaltante de Capinópolis é morto em Inaciolândia- GO após assalto a banco

Um assalto aconteceu na manhã da última Terça feira no banco do Brasil da cidade de Inaciolândia-GO, a 296km da capital Goiânia.

Os assaltantes utilizaram explosivos e deixaram as instalações do banco destruídas.

Na fuga, houve troca de tiros, iniciada por volta das 2h30, três integrantes do grupo foram alvejados, e o restante conseguiu fugir.

...

Entre os mortos está um jovem Capinopolense, identificado como Eder Alexandre Barbosa.

Um policial civil foi baleado no tornozelo, mas não corre risco de morte.

Após buscas pela região os policiais encontraram apenas um dos cinco integrantes da quadrilha. Jerre Bruno da Silva Moura, de 21 anos, estava em cima de uma árvore quando foi abordado, assim que o dia amanheceu.

Ele afirmou ao tenente que já participou de outras três explosões a caixas eletrônicos, o que confirma as investigações iniciadas há cerca de três meses pela Deic (Delegacia Estadual de Investigação Criminal), que solicitou auxílio da polícia de Inaciolândia.

Foram encontrados no local do crime três revólveres calibre 38 e uma pistola cujo calibre ainda não foi confirmado. As buscas pelos outros quatro suspeitos continuam.