Vídeo mostra suposto estupro de menor no Rio e é investigado pela Polícia

RIO – Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) investigam um vídeo que mostram uma menina, após uma sessão de estupro no Rio. Os policiais, no entanto, não divulgaram o nome da vítima, que seria menor de idade, nem detalhes da investigação.

As imagens foram compartilhadas pelo twitter e causaram revolta nos internautas. A hashtag #Estupro chegou a entrar nos trending topics do país nesta quarta-feira.

No vídeo, a menina, que aparentemente está dopada, tem sua partes íntimas exibidas. O rosto de um dos agressores também aparece. No twitter, um internauta que compartilhou as imagens afirma que ela foi estuprada por 30 homens.