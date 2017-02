A ansiedade sob controle – Por Amanda Cunha

A ansiedade é um estado emocional que faz parte de todos nós seres humanos, pois é ela que nos faz entrar em movimento, dando-nos impulso para agirmos diante das situações da vida. Porém existe uma grande diferença entre a ansiedade normal e a patológica. Pois nada mais normal que sentir medo diante das situações que estão por vir.

O grande perigo é quando este medo se torna tão intenso e até irreal, prejudicando a saúde emocional causando um grande sofrimento psíquico para o indivíduo.

A ansiedade patológica se manifesta de várias formas e dá origem aos vários transtornos de ansiedade, exemplos: Transtorno do pânico, Agorafobia, Fobia Específica, Fobia Social, Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno do Estresse Pós- Traumático e Transtorno de Ansiedade Generalizada. Dentre esses transtornos de ansiedade ocorrem alguns sintomas psicológicos, como: apreensão, desconforto, medos exagerados diversos, pensamentos repetitivos e etc; e também sintomas físicos como: taquicardia, falta de ar, mal estar abdominal, aumento da pressão arterial, entre outros.

Deve-se entrar em estado de alerta quando a ansiedade começa a prejudicar o seu cotidiano causando um grande sofrimento, pois quando chega ao nível patológico ela ocorre de uma forma tão intensa e constante que atrapalha a vida familiar, social e profissional, pois os indivíduos não conseguem controlar seus sintomas e muitas vezes reconhecem que o que sentem não é justificável diante dos que está acontecendo, mas não conseguem entender o porque isso acontece com eles.

Felizmente existe tratamento para os transtornos de ansiedade, e a psicoterapia é a base principal para o tratamento, pois o paciente com a ajuda do psicólogo vai entender e aprender a controlar a ansiedade.

O tratamento psicológico vai dar ênfase tanto nas causas quanto nos sintomas, agindo sobre ambos, assim, dando força emocional para o paciente descobrir os modos de enfrentar suas dificuldades e modificar as crenças que estão por trás dos sintomas ansiosos.

O tratamento psicológico vem trazendo cada vez mais resultados positivos na saúde emocional de seus pacientes, não só para os transtornos de ansiedades, mas de diversas patologias.

É bastante comum cuidar da saúde física, mas não se pode esquecer a saúde psíquica e emocional que é o grande pilar que dá subsidio para o equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida, por isso o tratamento psicológico é tão importante para manter a saúde emocional.

