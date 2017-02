Inscrições para o concurso “Garota Expocap 2016” encerram nesta sexta-feira (24)

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – O maior e mais tradicional concurso de beleza da cidade de Capinópolis receberá mais uma edição neste ano – O concurso “Garota Expocap”, que elege a rainha da Exposição Agropecuária de Capinópolis (Expocap), será realizada em Julho e as inscrições serão encerradas nesta sexta-feira (24) de Junho de 2016.

Segundo o organizador do evento, Elzamir Gomes, a idade das participantes é um critério que deve ser observado – “Garotas com idade entre 15 anos e 23 anos podem participar do evento. Venham participar do maior evento de beleza da cidade”, disse Elzamir.

As candidatas devem ainda, ter altura mínima de 1,60 (um metro e sessenta); Ser residente e domiciliada no município de Capinópolis (zona urbana e rural); Não ser casada, nem viver ou ter vivido em companheirismo e/ou convivência em União Estável; Não ser mãe e nem estar em gestação.

Os locais de inscrição receberão os cadastros até as 16h. As interessadas podem procurar as empresas Happy Day, Doçura Modas, Arco-íris, Styllo Modas e Crystal Modas.

Fernanda Martins foi eleita a “Garota Expocap 2015” no concurso realizado em Maio de 2015 na Praça João Moreira de Souza.

Sane Takenoto foi a 2ª lugar e Lenise Custódio foi a 3ª colocada.