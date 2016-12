Jovem de 19 anos é morto após troca de tiros com a PM em Centralina

CENTRALINA, TRIÂNGULO MINEIRO – Um jovem de 19 anos morreu na noite da última sexta-feira (25), após troca de tiros com a Polícia Militar (PM) em Centralina – As informações são da PM.

De acordo com a assessoria da PM, dois suspeitos em uma moto Honda/Twister de cor escura, roubaram R$ 14.502 em dinheiro de posto de combustíveis em Centralina na tarde de sexta-feira, por volta das 14h – Segundo a PM, os suspeitos estavam armados.

Durante as diligencias foi localizada a motocicleta Honda/Twister de Itumbiara (GO), caída junto a uma cerca. Iniciada a varredura foi localizado e preso o autor L. A. M., 18 anos, o qual estava ferido devido à queda da motocicleta, com ele foram apreendidos R$4.035,00 em dinheiro, 3 celulares, 1 revólver Tauros calibre .38 com numeração raspada com duas munições intactas. O suspeito foi socorrido ao Pronto atendimento de Centralina e posteriormente transferido ao Hospital São José em Ituiutaba.

Ainda segundo a PM, o cerco continuou e por volta das 20h horas o segundo autor saiu de arma em punho do canavial e ao receber ordem de parada disparou contra o militar, que repeliu a injusta agressão com um disparo atingindo o tórax do autor H. P. R. S., 19 anos, que foi socorrido e durante atendimento médico foi confirmado o óbito.

Com o suspeito foram apreendidos R$10.104,00 em dinheiro, 1 celular, 3 buchas de maconha, 1 revólver TAURUS calibre .32 com 2 munições intactas e 1 deflagrada.

O Policial Militar não foi atingido pelo disparo efetuado pelo suspeito.