Duas pessoas feridas em colisão entre táxi e carro particular em Uberaba

UBERABA, TRIÂNGULO MINEIRO – Acidente no cruzamento das avenidas Santa Beatriz da Silva com Edilson Lamartine Mendes deixou duas pessoas feridas levemente, na manhã de ontem (18). Um veículo táxi Toyota Etios e Fiat Stilo ficaram parcialmente danificados.

Guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento pela região do Parque das Américas quando se deparou com um acidente de trânsito na avenida Santa Beatriz da Silva com Edilson Lamartine Mendes. O condutor P.H.M.S. 24 anos, disse que trafegava com seu veículo Fiat Stilo, cor vermelha, placas ASG-1134, sentido bairro-centro, pela rua Segismundo Carlos Ferreira.

Ao se aproximar do cruzamento com a avenida Edilson Lamartine Mendes, o semáforo estava no sinal intermitente, quando ocorreu a colisão lateral com o veículo táxi Toyota Etios, cor branca, placas PYN-4069, que trafegava pela Edilson Lamartine Mendes sentido parque Fernando Costa ao aeroporto. Já o motorista J.D.F., 60 anos, dirigia o veículo táxi Toyota pela avenida Edilson Lamartine Mendes sentido Parque Fernando Costa ao aeroporto, quando no cruzamento com a rua Segismundo Carlos Ferreira ocorreu a colisão com o veículo Stilo de cor vermelha. Duas mulheres foram levadas para a UPA São Benedito, apresentando lesões leves. Os dois motoristas nada sofreram.