Faepu e Município de Capinópolis promovem mutirão para extração de terceiros molares

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – A Fundação de Assistência, Educação e Pesquisa de Uberlândia (FAEPU) e o Município de Capinópolis promoveram um atendimento intensivo para extração de terceiros molares retidos, também conhecidos como “dentes sisos” – Os atendimentos ocorreram de 13 a 15 de Dezembro nas unidades do PSF do Município de Capinópolis.

Esta é a terceira vez que as cirurgias são realizadas – “As primeiras cirurgias aconteceram em fevereiro de 2015. Este ano, conseguimos realizá-las em março e agora em dezembro, atendendo a uma demanda de pacientes triados nas Unidades de PSF”, disse a Dra. Naia Cardoso Fontoura, diretora do Departamento de Atendimento Odontológico do Município de Capinópolis.

Segundo Naia, foram atendidos 35 pacientes e 110 dentes impactados ou inclusos removidos – “Isto significa um ganho considerável para a nossa população, levando em conta o alto custo destas cirurgias se fossem realizadas no atendimento privado.

Todo medicamento pós operatório foi fornecido pelo município, possibilitando o pronto restabelecimento dos pacientes. É evidente a importância de se buscar parcerias para ampliar a oferta de procedimentos que possam minimizar as necessidades da população”, completou a diretora.

As cirurgias são procedimentos de especialidade que vem fortalecer as atenções em Saúde. O projeto se tornou possível com o empenho da Professora Liliane Parreira Tanner Gontijo, coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde /COREMU e Coordenadora do Campo de Prática de Capinópolis, do Dr . Marcelo Caetano, coordenador do Programa Uniprofissional da Buco Maxilo Facial, do Coordenador da FAEPU/UFU Fernando Santana, Secretária Municipal Simone Dantas e toda a equipe de Saúde Bucal.