Homem de 50 anos é encontrado enterrado em uma cova rasa em Uberlândia

O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma mata no Bairro Talismã próximo de uma invasão, na tarde desta segunda-feira, 19. A vítima José Soares dos Santos, de 50 anos, estava desaparecido há sete dias. Após uma denúncia anônima, os familiares descobriram que o corpo estaria enterrado em uma cova próxima ao anel viário entre o Taiaman e o Talismã.

De acordo com os familiares, a vítima teria comprado um barraco na invasão e alguém derrubou a estrutura e Soares queria o dinheiro de volta da compra do espaço. Na tarde do dia 12 de dezembro, o homem estava no assentamento bebendo com um amigo e pediu a moto do colega emprestado para ir em algum lugar e não voltou mais.

O filho da vítima foi até o local da denúncia para procurar o pai. O corpo estava próximo a invasão, a polícia foi acionado e encontrou o homem enterrado coberto com cal. José já estava em estado avançado de decomposição, a suspeita e que ele tenha sofrido traumatismo craniano.

Vítima

A moto ainda não foi encontrada, a polícia abriu um inquérito para investigar o crime. Esse foi o homicídio 113 registrado em Uberlândia.

Fonte: V9