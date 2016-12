Suspeitos são presos por roubo e furto de gado no Alto Paranaíba

A Polícia Civil de Patos de Minas apresentou nesta quinta-feira (22) mais três pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos de gado no Alto Paranaíba. O trio foi preso em Serra do Salitre. As investigações da Operação “Pecus” iniciaram em agosto deste ano e está na terceira fase, no total, sete pessoas já foram detidas.

No dia 9 de dezembro outros quatro envolvidos na quadrilha. Os suspeitos são de várias localidades e outros foram presos por receptação ao comprar os animais roubados. Segundo apuração da Polícia Civil, o grupo já tinha praticado pelo menos três crimes em dezembro.

“Eles ajudavam e davam cobertura na execução dos crimes. Todos têm passagens pelos crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e receptação. Eles foram ouvidos e encaminhados para o presídio Sebastião Satiro”, explicou o delegado responsável pela investigação, Érico Rodovalho.