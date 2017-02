Homem de 33 anos é assassinado durante briga na porta de uma boate em Uberlândia

UBERLÂNDIA, TRIÂNGULO MINEIRO – Um homem foi assassinado, após se envolver em uma briga de trânsito, na madrugada deste sábado, 28, no centro de Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar a confusão começou, após ocorrer uma batida envolvendo dois veículos, na Avenida Floriano Peixoto com a Rua Santos Dumont.

A vítima entrou em luta corporal com o autor, o suspeito estava armado e disparou várias vezes com uma pistola contra Jorge Luiz da Silva, de 33 anos. O suspeito identificado como Guilherme Magalhães de Oliveira, de 23 anos, fugiu do local do crime.Os militares realizaram um cerco bloqueio e com ajuda do videomonitoramento da PM encontraram o jovem no bairro Saraiva

Com o suspeito, a polícia encontrou a pistola que supostamente foi utilizada para cometer o crime. Guilherme relatou como o fato aconteceu.”Eu estava saindo de uma casa noturna, o cara bateu no meu carro, eu desci para conversar e ele já veio me agredindo e dizendo que ia me matar”, afirma.

Guilherme ainda disse que voltou no carro e pegou um arma de fogo, caminhou em direção a vítima e realizou os disparos. “Eu atirei em legítima defesa, o cara me ameaçou e me agrediu”, disse. O suspeito tem várias passagens pelo sistema policial. Magalhães responde por um homicídio ocorrido há dois anos no Bairro Brasil.

A vítima foi socorrida ao Hospital de Clínicas da UFU, mas não resistiu aos ferimento e morreu na manhã deste sábado, 28. Esse foi o homicídio 6, registrado em Uberlândia.