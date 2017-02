Ipiaçu receberá dois ônibus e uma academia ao ar livre

IPIAÇU, TRIÂNGULO MINEIRO – O ano de 2017 começou com boas notícias para a comunidade de Ipiaçu, resultado de um amplo trabalho feito no ano passado pelo prefeito Léo da Rádio, cujos frutos estão sendo colhidos agora.

Segundo o prefeito, atendendo pedido para levar serviços de qualidade à população, emendas apresentadas pelos deputados Federais Tenente Lúcio e Marcos Montes deverão ser concretizadas em breve. “Estive em Belo Horizonte na segunda-feira dia 23 e o subsecretário de Assuntos Municipais Marco Antônio já nos disse que o governo está com uma data prevista para a entrega de dois ônibus escolares de 44 lugares, indicação do deputado Tenente Lúcio e o do deputado Marcos Montes, e ainda com a possibilidade da entrega da Academia ao Ar Livre que será instalada no Bairro Padre Cícero”, disse Léo.

Na reunião estavam presentes também o prefeito de Monte Alegre de Minas, Último Bittencourt de Freitas, de Monte Carmelo, Saulo Faleiros, e de Joedes Marques.

