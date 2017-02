Moradores do bairro São José em Ituiutaba, reclamam de abandono e perigo

ITUIUTABA, TRIÂNGULO MINEIRO – Moradores do bairro São José, na periferia da cidade, reclamam de abandono por parte do Poder Executivo – Ruas deterioradas e sem pavimentação asfáltica e a má iluminação levam riscos às famílias que residem no local.

Segundo os moradores, um depósito de ferro velho instalado nas proximidades também vem causando risco aos moradores com procriação de animais peçonhentos e do mosquito Aedes egypti – Causador da dengue – já que muitos materiais depositados, como pneus, acumulam água das chuvas.

De acordo com Lucineide Dantas de Souza, que mora no local há cerca de 13 anos, muitas promessas já foram feitas pelo Poder Público, mas os problemas continuam – “Uma vez vieram aqui com as máquinas pra asfalta, na hora, disseram que tem um pedra grande no fim da rua … Tem que tirar mas nunca tiraram”, disse a moradora.

Os moradores afirmam que cobras, escorpiões e ratos são comuns na localidade, ao contrário de serviços essenciais como coleta de lixo, que chega a ficar até uma semana sem a prestação de serviço de coleta.

Três ruas não contam com pavimentação asfáltica e a situação é agravada com a fortes chuvas que tem caído na região nos últimos dias. O trânsito de veículos como vans escolares e entregadores é dificultado pelas péssimas condições das vias.

O Tudo Em Dia entrou em contato com o secretário de obras do Município de Ituiutaba, o engenheiro Vicente de Paula Fontoura, que afirmou conhecer pessoalmente a situação dos moradores, mas disse que não há previsão orçamentária para asfaltar as vias do bairro São José neste momento – “Não há nenhum contrato assinado ou verba destinada ao asfaltamento, mas já está previsto para ser inserido em um projeto. Obtendo o recurso, o asfaltamento será feito”, disse o engenheiro.

Sobre a falta de coleta de lixo no bairro São José, Fontoura afirmou que o caso será analisado de forma urgente. Com relação aos animais peçonhentos que estão aparecendo nas residências, uma equipe irá analisar as causas do problema – “Se for o ferro velho ou algum terreno particular [sem manutenção] que estiver causando o problema, será feita uma notificação”, pontuou.