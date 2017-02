PM combate o tráfico de drogas em Capinópolis – Três mulheres foram presas

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar (PM) de Capinópolis, resultou na prisão de duas mulheres no último sábado (21) e na prisão de uma mulher na noite deste domingo (22) – Todas por suspeita de tráfico de drogas.

No sábado, a PM efetuou abordagem em vários locais da cidade, entre eles, na Praça João Moreira de Souza – Vários pessoas que estavam na praça em horário já avançado, foram revistados. A má iluminação da Praça João Moreira de Souza é alvo de críticas por parte da população e o próprio Tudo Em Dia já denunciou o crescente risco que a falta de iluminação no local trás à família capinopolense. Ainda no sábado, duas garotas foram presas por suspeita de tráfico de drogas – Na bolsa de uma das suspeitas, foram encontradas quatro buchas de maconha, pesando aproximadamente 10 gramas.

Na noite deste domingo (22), uma mulher de 40 anos foi presa durante operação anti drogas próximo ao terminal rodoviário de Capinópolis – Com a mulher suspeita foram encontrados cerca de 30 gramas de maconha, R$ 70 Reais em dinheiro e um aparelho celular.

Segundo a PM, já havia denúncia de tráfico de drogas contra a mulher presa.