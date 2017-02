Leia o resumo da reunião da Câmara Municipal deste dia 13/02/17

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – Várias indicações e Projetos foram protocolados e apresentados na Câmara Municipal de Capinópolis durante a reunião desta segunda-feira (13). Pontualmente às 19h30m, em um compromisso firmado pelo Presidente do Legislativo, Ivo da Farmácia, a reunião ordinária teve início.

Veja um resumo das indicações apresentadas:

Indicação nº. 14/2017 – Fazer estacionamento no sentido transversal na Avenida Daniel de Araújo Rocha, na altura do nº 1.371, no Bairro Recanto das Acácias – Vereador autor: Gilvan Alves Gama;

Indicação nº. 15/2017 – Adquirir bomba desentupidora de redes de esgoto para a Secretaria de Obras – Vereador autor: Gilvan Alves Gama;

Indicação nº. 16/2017 – Reformar o CATRU – Centro de Apoio ao Trabalhador Rural;

Indicação nº. 17/2017 – Instalar dois quebra molas no Bairro Portal dos Ipês, sendo um na Rua Maria Auxiliadora de Melo e outro na Rua Dalva Gomes Gonçalves – Vereador autor: Daniel Alves França;

Indicação nº: 18/2017 – Realizar as seguintes obras no Bairro Alvorada I, II e II: A) Operação tapa buracos; B) Recapeamento; C) Sinalização horizontal e vertical; D) Calçamento com bloquetes ou pavimentação asfáltica até o final da Avenida Juscelino Kubistschek de Oliveira, sentido Chácaras Neguta, paralelamente ao bairro Barbosa; E) Revitalizar e ou instalar placas de sinalização com nomes e indicações de logradouros públicos, ruas e avenidas e instalar postes ou colocação de placas verticais; F) Promover a construção de meio-fios e sarjetas em ruas e avenidas que ainda não tem esta benfeitoria e também promover a recuperação dos referidos meio-fios danificados; G) Reforma e cobertura e revitalização da quadra de esportes do bairro – Vereador autor: Caetano Neto;

Indicação nº. 19/2017 – Determinar a construção de ponte sobre o Córrego Olaria, com o objetivo de interligar os bairros Barbosa e Wagner de Paula, promovendo a integração destes bairros com outros bairros do município – Vereador autor: Caetano Neto;

Indicação nº. 20/2017 – Construir no PSF Augusto Alves Garcia, no bairro Semírames, ou em outro local, Centro de Fisioterapia Municipal, equipando-o com móveis, aparelhos e equipamentos moderno, novos e eficientes com o fito de prestar serviço humanizado e eficiente aos pacientes, possibilitando o melhor acompanhamento e tratamento adequado e de qualidade aos mais diversos tipos de enfermidades, visando a plena recuperação, ou cura dos pacientes que necessitam do serviço público – Vereador autor: Caetano Neto.

Indicação nº. 21/2017 – Reformar a Praça do Bairro São João e instalar equipamentos de ginástica (Academia ao ar livre), adulto e infantis – Vereadora autora: Neide Martins;

Indicação nº 22/2017 – Promover ampla reformar no PSF do bairro São João, considerando que o prédio em questão encontra-se com muitos vazamentos no período chuvoso já com várias infiltrações, dentre outras avarias – Vereadora autora: Neide Martins;

Indicação nº 23/2017 – Instalar grade de ferro, sobre o declive existente na Rua Cachoeira Dourada com a Rua 106, uma vez que o período declive, da forma que se encontra tem impedido o trânsito de forma fluente, causando dano aos veículos e transtornos aos pedestres – Vereadora autora: Neide Martins;

Indicação nº 24/2017 – Fazer melhorias nas Ruas Ceará, Monte Alegre, João de Freitas Barbosa e Uberaba, no bairro Paraíso, com bloquetes de cimento – Vereador autor: Cabral;

Indicação nº 25/2017 – Construir banheiro público na avenida 99, para as pessoas que trabalham na feira livre aos domingos – Vereadores autores: Luciano e Cabral;

Indicação nº 26/2017 – Proceder a sinalização vertical e horizontal nas ruas e avenidas da cidade, com pintura de faixa de pedestres em alguns pontos das vias públicas, implantação de estacionamento de motos no centro da cidade e retirada da rotatória (canteiro central) da rua 102, com a avenida 101, retornando a instalação de semáforo neste cruzamento – Vereador autor – Ivo da Farmácia;

Projetos de Resolução apresentados:

Projeto de Resolução nº. 266 – Cria o Projeto Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Capinópolis e dá outras providências (leia o projeto completo);

Projeto de Resolução nº 267 – Cria o Projeto Câmara Itinerante e dá outras providências (leia o projeto completo);

Segundo o Presidente Ivo, o grande número de indicações protocoladas representa o desejo dos vereadores no desenvolvimento de Capinópolis – “Foram várias indicações e dois projetos de Resolução apresentados, isso demonstra o quanto esta Câmara busca o desenvolvimento de Capinópolis por meio do trabalho dos vereadores”, finalizou o presidente.