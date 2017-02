Animal na pista provoca acidente com produtor rural na MGC-154

Cachoeira Dourada, Minas Gerais – Um animal bovino na pista causou um acidente na noite desta segunda-feira (13), na MGC-154, próximo à Cachoeira Dourada.

Um produtor rural do Município conduzia uma Ford Ranger no sentido Capinópolis (MG), quando chocou-se violentamente contra um boi da raça nelore. A lateral do veículo ficou danificada.

...

O condutor não teve ferimentos – Apesar do impacto, o animal sobreviveu e foi removido do local.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para registrar a ocorrência.

Outros acidentes já ocorreram com animais no trecho da rodovia MGC-154, entre Capinópolis e Cachoeira Dourada. Em outubro de 2014, um homem de 51 anos morreu após acidente com um boi nelore – Em Setembro de 2015, um caminhão de sorvetes ficou destruído após chocar-se contra uma égua no mesmo trecho da rodovia.