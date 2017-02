PM reinaugura Quartel em Capinópolis

Fonte: Paulo Braga / Tudo Em Dia

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – As novas instalações do 5º Pelotão PM de Capinópolis foram inauguradas na tarde desta quinta-feira (23) – A estrutura física do Quartel de Capinópolis é a melhor do Triângulo Mineiro, segundo o Coronel da PM Cláudio Vítor, comandante da 9ª Região da Polícia Militar.

...

O 5º Pelotão foi totalmente reestruturado, ampliando e modernizado, garantindo maior qualidade de trabalho aos militares e à população atendida. A sala de registro de ocorrência conta com equipamentos de informática novos e com ar condicionado – Uma sala de reuniões e palestras foi construída com a instalação de longarinas.

A obra foi viabilizada por meio de uma arrojada parceria entre a Polícia Militar, Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEP – Ministério Público, Poder Judiciário e iniciativa privada. Foram investidos cerca de R$110 Mil nas obras.

Emocionado, o Sargento Ricardo, comandante que promoveu uma verdadeira revolução na estrutura física do 5º Pelotão, falou de gratidão – “Para se obter as coias, temos de trabalhar muito – Eu disse que além de trabalhar muito, eu rezo muito, talvez por isso, as coisas tenham acontecido nestas proporções. Muitos acreditavam que iriamos apenas passar um cal [na estrutura antiga], mas acabamos fazendo um grande investimento. É para o povo de Capinópolis, é para os meus policiais e quem ganha com isso é a comunidade “, disse o comandante.

Para a promotora de Justiça, Dra. Maria Carolina da Silveira Beraldo, as instituições são apoiadas em três pilares – “Estou aqui em Capinópolis há três anos … Ao longo destes três anos, constatei que todas as instituições públicas, em específico as instituições públicas mineiras, precisam se sustentar em três pilares – A finalidade da instituição pública; (…) Material humano; (…) E a parte material e organizacional, é a estrutura física mesmo, e a Polícia Militar de Capinópolis não tinha essa estrutura de forma digna (…) Hoje, com essa reinauguração, posso constatar e afirmar que a instituição Polícia Militar de Capinópolis se firma como uma instituição pública com dignidade para prestar o serviço público”, disse a promotora, que tem demonstrado ser uma grande agente de mudança na Comarca de Capinópolis.

Dezenas de pessoas compareceram ao evento de reinauguração – A Câmara Municipal de Capinópolis foi bem representada pelo Presidente Ivo da Farmácia – Os vereadores João Makhoul, Gilvan Gama, Edward Sales, Caetano Neto, Daniel França e Suely Priscinoti também participaram da reinauguração.

O Juiz da Comarca de Capinópolis, dr. Thales Cazonatto Corrêa, salientou as melhorias no 5º Pelotão – “Estamos vendo aqui hoje, o Quartel não passou por uma reforma, foi construído novamente. Para quem o conheceu antigamente e está conhecendo hoje o novo Quartel, pode ver a dimensão que esta obra tomou”, disse o juiz.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto; Leandro Luiz, prefeito de Ipiaçu e Ovídio Afro, prefeito de Cachoeira Dourada estiveram presente – Estiveram presentes também – Jaisson Silvio e Paulo Ricardo, vice-prefeitos de Capinópolis e Cachoeira Dourada respectivamente.

O evento foi a despedida do mandato dos integrantes do Consep – Iana Bauduíno, Jaisson Sílvio, Maria Lenice, Mário Flabes, Vinícios Martins, Cleidimar Zanotto, Anelize e Flávio Bizinotto. Uma nova diretoria deverá ser composta em Março de 2017, mas vários integrantes devem continuar.

O presidente do Consep de Cachoeira Dourada, Valídio Gonçalves e o vice-presidente do Consep de Ipiaçu, José Tonaco e o delegado da Polícia Civil, Rafael Faria, marcaram presença.

Em 2016, a PM de Capinópolis foi contemplada com uma viatura Palio Wekeend e uma moto patrulha Honda XRE 300 – Ipiaçu recebeu uma viatura Palio Wekeend.

Os veículos foram adquiridos com recurso decorrentes de penas de multa, transações penais, prestações pecuniárias que as pessoas que tem problema criminal recolhem.