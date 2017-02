Polícia de Ituiutaba prende suspeitos de clonar cartões e comprar em lojas virtuais

ITUIUTABA, TRIÂNGULO MINEIRO – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Ituiutaba, prendeu em flagrante, no final da tarde de ontem (13), dois suspeitos da prática de estelionato e receptação, recuperando aproximadamente R$ 23 mil em mercadorias adquiridas com cartões bancários clonados. Everson Henrique Gonçalves Higino, de 25 anos, e Pedro Henrique Vieira Nogueira, de 24, foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Everson Henrique Gonçalves Higino, se passando por um indivíduo que perdeu seus documentos, adquiriu equipamentos eletrônicos em uma loja virtual localizada na cidade de São Paulo. Para o pagamento das compras, que totalizavam R$ 16 mil, o investigado clonou cartões de crédito em nome de uma segunda vítima, forneceu os dados para a loja virtual e, a princípio, a administradora do cartão autorizou a negociação. Pouco tempo depois, a verdadeira titular do cartão contestou a compra, fazendo com que o pagamento fosse recusado.

...

Nesse intervalo, porém, a mercadoria já havia sido entregue aos acusados em um lava a jato, no Centro de Ituiutaba. Pedro Henrique Vieira Nogueira, que é o proprietário do estabelecimento, cedia o endereço para o recebimento das mercadorias produto de crime. Ele também foi autuado ontem, logo após receber uma encomenda de perfumes importados, originária do golpe, que totalizou R$ 6.795,00.

As investigações terão continuidade pela PCMG para identificar se há mais envolvidos na fraude, bem como outras vítimas.

Com informações de Tudo em Dia