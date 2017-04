No dia 01 de abril de 2017 acontecerá a quarta edição do Arduino Day, onde durante 24 horas em diversos locais ao redor do mundo ocorrerão palestras, workshops e exposições de projetos relacionados ao Arduino.E com grande alegria que Pela primeira vez sediamos este evento voltado para o mundo dá tecnologia e inovação em Capinópolis ,MG. Será representado na Escola Municipa Tancredo de almeida Neves: Av Cento e Um, 25, Capinópolis – MG, 38360-000

What do you think? 0 points Upvote Downvote Total votes: 0 Upvotes: 0 ... Upvotes percentage: 0.000000% Downvotes: 0 Downvotes percentage: 0.000000%