Deputado Aelton se envolve em acidente

Foi por volta de 21:30 desse domingo que o deputado federal Aelton Freitas ( PR) se envolveu em um acidente e quase causa uma tragédia na MG-255, há menos de 5 quilômetros de Frutal.

Segundo consta, ao tentar fazer a conversão à via que dá acesso ao aeroporto, o veículo conduzido pelo parlamentar, um Corolla com placas de Iturama, acabou batendo em um Gol, com placas de Frutal.

Aelton estava acompanhado de sua esposa. Apesar do ocorrido, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves. O Gol também estava ocupado por duas pessoas.