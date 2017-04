Gilvan Gama e Jãozinho buscam recursos para construção de abatedouro em Capinópolis

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – Os vereadores João Makhoul e Gilvan Gama, ambos do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), buscam a construção do abatedouro Municipal de gado em Capinópolis, com o objetivo de garantir a qualidade da carne comercializada e consumida no município.

A busca de uma solução para o abatedouro municipal – desativado há vários anos – é antiga e ganhou força após a fase da operação “Lava Jato” intitulada “Carne Fraca”, onde grandes frigoríficos do país estão sendo investigados por supostas irregularidades na produção de carne e derivados.

“A construção do abatedouro, dentro das regras sanitárias, garantirá mais qualidade da carne produzida e comercializada em nossa cidade”, disse João Makhoul.

Na última segunda-feira (27) – em um encontro já previsto – os assessores do deputado Federal Aelton Freitas (PR), Francisco Garcia e Leandro Freitas, participaram da Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Capinópolis.

Leandro Freitas, que fez parte da composição da mesa diretora, recebeu duas solicitações das mãos dos vereadores Gilvan Gama e João Makhoul.

Os vereadores, em um trabalho conjunto, também solicitaram recursos para construção de oitenta e nove (89) residências no terreno localizado no bairro “Vale dos Sonhos” e outras 20 casas em terrenos do Município de Capinópolis, em bairros diversos.

“Juntos, podemos realizar o sonho da casa própria para várias famílias que ainda sofrem com o pagamento de aluguel, tendo parte da renda comprometida”, finalizou Gilvan Gama.