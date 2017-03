Polícia de Meio Ambiente flagra pássaros em cativeiro em Santa Vitória

A Polícia Militar apreendeu, em Santa Vitória, 109 canários da terra e dois da espécie coleirinha, na manhã dessa segunda-feira (6). Duas pessoas estavam no local no momento do flagrante. Esta é a segunda grande apreensão de pássaros feita na região do Triângulo Mineiro em dois dias.

Os militares 9ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito estiveram na casa, na região central, depois denúncia anônima de várias pessoas que avisaram sobre o cativeiro. No local foram encontrados também 58 gaiolas, dois transportadores e dois alçapões. Duas pessoas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas. Eles devem responder pelo crime ambiental.

Rinha em Uberlândia

No sábado (4), a PM flagrou um cativeiro no Bairro Morada da Colina e 13 pessoas foram detidas. Ao todo foram apreendidos 93 canários da terra, 55 gaiolas, 49 carregadores e três maletas de transporte que estavam em uma casa, na Rua Agesilau Paschoal Greco. Foram necessárias três caminhonetes para carregar todo o material apreendido.