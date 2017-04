Resumo das matérias apresentadas na reunião ordinária da Câmara de Capinópolis em 27/03/17

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – O Legislativo capinopolense realizou reunião ordinária na noite desta segunda-feira (27) de março. A sessão contou com a presença de munícipes e também dos assessores do deputado Federal Aelton Freitas (PR/MG), Francisco da Silva Garcia e Leandro Freitas.

Segundo o assessor do deputado, a visita teve o caráter de estreitar os laços com as bases aliadas – “Estamos passando pelas bases e ouvindo as reivindicações para levar até o deputado Aelton”, disse o assessor Francisco Garcia.

No último domingo, o deputado Aelton Freitas se envolveu em acidente na MG-255, próximo à Frutal (MG), mas não ficou ferido. Ao tentar fazer a conversão à via que dá acesso ao aeroporto, o veículo conduzido pelo parlamentar, um Corolla com placas de Iturama, acabou batendo em um Gol, com placas de Frutal.

...

Em menos de noventa dias de Legislatura, já são mais de 120 indicações e Projetos aprovados na Câmara Municipal de Capinópolis e segundo o presidente da Casa de Leis, isso mostra o compromisso dos vereadores com o povo – “Isso mostra o compromisso que os vereadores tem com a população de Capinópolis. Em menos de noventa dias, já podemos ver o grande resultado do trabalho desse Legislativo”, disse Ivo Américo.

Leia o resumo das matérias apresentadas na reunião ordinária:

Projeto de Lei nº. 1.509 – Altera o inciso IV do art. 2º da Lei nº. 1.341 de 27 de outubro de 2003. O texto do artigo 2º passa a ser – “A fatura de água não deverá exceder o consumo de 20 (vinte) mil litros de água por mês, e a fatura de energia não deverá exceder a 100 (cem) kwh de energia por mês”. – Daniel Alves França e Caetano Neto da Luz.

Requerimento nº. 08/2017 – Dispensa de interstício para que o Projeto de Lei Complementar nº. 123, dado para a Ordem do Dia, seja submetido à apreciação final também nesta reunião. – Gilvan Alves Gama.

Indicação nº. 112/2017 – Contratar Fonoudiólogo para atendimento da demanda existente, dada a essencialidade deste profissional, contribuindo não só no atendimento nos PSF´s ou Pronto Atendimento, mas também, na APAE, atendendo o clamor da população que dele necessita. – Caetano Neto da Luz.

Indicação nº. 113/2017 – A) A recuperação e manutenção de todas as estradas vicinais da Zona Rural de Capinópolis; B) Os reparos necessários a pontes; C) A instalação, reparar e substituir os mata burros existentes e que se encontram em situações precárias; D) Nomeação para o cargo de Diretor do Departamento de estradas e rodagens; E) Parcerias nas recuperações das estradas vicinais do município, com empresas privadas que utilizem destas estradas, assim, como os próprios produtos, arrendatários ou proprietários de terras; F) A utilização e arrecadação do convênio com a Receita Federal do Brasil, prioritariamente para: Recuperação e manutenção das estradas rurais, pontes, mata-burros, bem como aquisição, reforma e manutenção da frota no departamento de Estradas e Rodagem. – Caetano Neto da Luz / Daniel Alves França.

Indicação nº. 114/2017 – Ceder imóvel a SPAC – Sociedade Protetora dos animais – João Makhoul.

Indicação nº. 115/2017 – Acrescentar pontos nos bairros novos, como Recanto das Acácias III, Portal dos Ipês, Roney de Almeida Garcia e Vale dos Sonhos, no roteiro de transportes escolar da rede pública municipal. – Daniel Alves França.

Indicação nº. 116/2017 – Instalar aparelhos da “Academia da Saúde” no bairro Novo Horizonte, atendendo a pedido dos moradores daquele bairro, proporcionando prática de atividades físicas a todos que ali residem. – Neide Aparecida Martins Souto.

Indicação nº. 117/2017 – Doar uniformes para os alunos carentes do município – Neide Aparecida Martins.

Indicação nº. 118/2017 – Instalar redutor de velocidade na rua 90, à altura do nº. 141, considerando tratar-se de via bastante extensa e os motoristas tem trafegado acima da velocidade causando risco de acidentes aos moradores. Neide Aparecida Martins Souto.

Indicação nº. 119/2017 – Instalar bueiro pluvial na avenida 107, esquina com a rua 106 – Gilvan Alves Gama.

Indicação nº. 120/2017 – Fazer adequação aos fundos do imóvel onde está localizada a Secretaria de Educação, objetivando a construção de banheiros públicos para atender, aos domingos, feirantes e usuários de nossa feira livre. – Gilvan Alves Gama.

Indicação nº. 121/2017 – Fazer calçada central no canteiro do trevo de entrada ao bairro Vale dos Sonhos, e colocar hastes com lâmpadas no poste à direita da entrada de quem está acessando o bairro. – Gilvan Alves Gama.

Indicação nº. 122/2017 – Instalar na Academia da Saúde, situada na avenida 101, ao lado da Rodoviária: A) Uma tenda objetivando proteger os alunos do sol, evitando riscos à saúde; B) Dois ventiladores de parede para serem instalados na sala de pilates; C) Dotar a cozinha de fogão a gás talheres, panelas e uma geladeira – Suely Priscinoti.

Indicação nº. 123/2017 – Adaptar as portas do Pronto Socorro, onde for necessário, para que seja permitido o acesso de cadeirantes que tem tido o acesso limitado dada a largura das portas, que são estreitas em sua maioria, impedindo ou dificultando o trânsito de cadeira de roas – Suely Priscinoti.

Todas as indicações e projetos foram aprovados de forma unânime.