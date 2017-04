Triângulo e Alto Paranaíba têm mais cinco cidades na lista da febre amarela

Algumas cidades do Triângulo e Alto Paranaíba foram incluídas nesta quarta-feira (29) na lista de investigação de morte de macacos no Informe Epidemiológico da Febre Amarela divulgado semanalmente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Os municípios são: Guimarânia, Araguari, Estrela do Sul, Patrocínio e Romaria.

A Superintendência Regional de Saúde em Uberlândia (SRS) informou que foram disponibilizadas doses extras da vacina para cobrir a zona rural de todos os municípios da listagem.

Cidades com casos de morte de macaco por febre amarela

Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba, Ibiá, Sacramento, Cascalho Rico e Araxá tiveram casos de morte de macaco por febre amarela confirmados. O resultado positivo de exames feitos em amostra dos animais foi divulgado no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) no dia 10 de março.

Mortes de macacos em investigação

Ainda conforme o boletim divulgado pela secretaria, Tupaciguara, Frutal, Planura, Gurinhatã, Patos de Minas, Monte Alegre de Minas e Vazante ainda estão na lista de “epizootias em investigação”.

A SRS em Uberlândia ressaltou que as cidades entram na listagem de investigação a partir do momento em que se consegue material físico para o laboratório realizar a análise e identificar as causas da morte.

Cidades com rumores de epizootias

As cidades que continuam na lista de rumores de epizootias – morte de macacos – na região são: Conceição das Alagoas, Pratinha, Prata, Indianópolis, Coromandel, Iturama, Santa Juliana, Água Comprida, Carneirinho, Conquista, Itapagipe, São Francisco de Sales, Tapira, Santa Vitória, Matutina, Rio Paranaíba, Serra do Salitre, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte e Campos Altos, no Alto Paranaíba.

G1