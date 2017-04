Homem diz ter sido esfaqueado por garota de programa

Um homem de 54 anos diz ter sido esfaqueado por uma garota de programa, na madrugada desta segunda-feira (3), no Bairro Várzea, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ele procurou a delegacia para fazer a denúncia. A suspeita do crime ainda não foi encontrada.

Ainda de acordo com a PM, o homem estava alcoolizado e se mostrou bastante confuso quanto aos fatos no momento de prestar depoimento. Ele estava próximo a uma casa de encontros na Rua Ouro Preto, quando foi abordado por uma das garotas de programa que o feriu com três golpes de faca.

Após relatar o ocorrido, o homem foi atendido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, com um corte superficial na parte superior do braço esquerdo e foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias para realizar mais exames.

A vítima ainda contou que estava com uma bicicleta, que não foi encontrada. A PM informou que está efetuando rastreamentos para localizar a suspeita do crime.