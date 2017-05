Capinópolis e Ituiutaba buscam união para reparar estrada rural da região das 3 vendas

CAPINÓPOLIS, MINAS GERAIS – Lideranças buscam a união dos municípios de Capinópolis e Ituiutaba para iniciar reparos na estrada rural que passa pela região das Três Vendas. A área, que fica próximo à divisa entre os dois municípios, já foi motivo de conflito, já que em alguns pontos da estrada o Município de Capinópolis é o responsável e em outros pontos, os reparos devem ser feitos pelo Município de Ituiutaba.

A primeira reunião para tratar da parceria entre os dois municípios ocorreu na tarde da última terça-feira (09) na sala de reuniões da prefeitura de Capinópolis. O prefeito e vice-prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto e Jaisson Silvio e o vereador Luciano Belchior representaram o Município de Capinópolis no encontro – a vereadora Gabriela Ceschim, o assessor Francisco e o diretor da Empresa Municipal de Mecanização Agrícola de Ituiutaba (Emmag), João Moura, representaram Ituiutaba.

As negociações já foram iniciadas e a primeira etapa das obras deve atingir o percurso de 16km da estrada. A qualidade da obra foi discutida na entre as lideranças e um “mutirão” de máquinas devem trabalhar em conjunto para reparar a estrada que tem grande relevância para a região.

Segundo o vereador e produtor rural Luciano Belchior, o serviço de reparo será de qualidade – “aquela região enfrenta as dificuldades e a obra não sai do papel, mas agora, com essa união dos Municípios, a obra será realizada e ficará marcada como uma grande realização “, disse.

Para a vereadora Gabriela Ceschim, a obra é de suma importância – “é uma região sacrificada pelas péssimas condições das estradas e há mais de uma década não eram recuperadas. Além dos benefícios que trará aos produtores rurais a união de forças para alcançar o bem comum faz parte de uma política regional a qual eu preso muito. Ganha Capinópolis, ganha Ituiutaba, ganha o Pontal”, disse a vereadora.

De acordo com o prefeito Cleidimar Zanotto, a estrada não recebe reparos há vários anos e a união de forças regionais é importante – “São mais de dezesseis anos que aquela estrada não recebe reparos. Em períodos de chuvas, é muito difícil transitar por ali, principalmente veículos pequenos e este é um momento oportuno para reunirmos as forças vizinhas do município de Capinópolis e Ituiutaba juntamente com a iniciativa privada por meio da Usina São João Cargill, para iniciarmos os reparos na estrada”, disse o prefeito.

Uma reunião está agendada para a próxima semana em Capinópolis também com a presença de produtores rurais.