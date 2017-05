Megaevento da saúde reúne milhares de pessoas em Capinópolis

CAPINÓPOLIS, MINAS GERAIS – Este sete de maio foi um dia especial para a população de Capinópolis – várias atividades e serviços foram disponibilizados aos cidadãos de forma gratuita no Estádio Norberto Simari, no bairro São João – o evento foi uma ação da Prefeitura Municipal de Capinópolis e saúde, educação e desenvolvimento social.

No PSF do bairro São João, atendimentos médicos foram realizados – no gramado do estádio, foi montada uma grande estrutura para disponibilizar cortes de cabelo, emissão de carteira de identidade, entrega de carnês de IPTU, ações culturais, danças, brincadeiras e muita conscientização no combate ao câncer, saúde bucal, meio ambiente e controle de endemias.

Para a presidente da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis, Ednamar Lemes, o evento foi importante para divulgar ações – “nossa função no evento é divulgar o combate ao câncer infantil promovido pelo Hospital de Barretos e a conscientização do câncer de mama”, disse.

Nem o sol quente espantou as milhares de pessoas que passaram pelo estádio das 13h às 18h – o departamento de controle de endemias expos animais peçonhentos e trabalhou com a conscientização no combate à dengue. De acordo com Marilane Vilela, a prevenção é o melhor remédio – “nosso objetivo aqui é a conscientização, como aqui tem um evento grande, procuramos atender o maior número de pessoas possível, para conscientizar que a prevenção é o melhor remédio”, afirmou.

A equipe do CRAS levou o trabalho artesanal desenvolvido pelo órgão.

A equipe da saúde bucal focou o público infantil – “em um evento como este, podemos trabalhar com a prevenção”, disse a coordenador do setor Naia Fontoura.

O grupo de Escoteiros Antônio Mendes desenvolveu atividades e hasteamento de bandeiras.

A Câmara Municipal de Capinópolis foi representada pelo Presidente Ivo Américo.

Um dos setores mais concorridos foi o de corte de cabelo unissex. Segundo a sra. Aparecida Sales, após mais de quarenta anos morando em Capinópolis, essa foi a primeira vez que ela viu um evento como este – “estou achando muito bom, tem quarenta e tantos anos que moro aqui e eu nunca vi [um evento com tais proporções]”, disse a dona que casa que procurou o PSF para fazer exame de vista e levou o neto para cortar o cabelo.

Vilson Bernardeli, secretário de meio ambiente, salientou a importância da conscientização – “nossa secretaria está participando do evento, no sentido de conscientizar a população para o tanto que o meio ambiente é favorável no sentido da diminuição de doenças, vetores e tanto que isso impacta na saúde”, disse o secretário.

O mega evento contou também com equipe de assessoria jurídica – “Estamos trabalhando em algumas demandas que a sociedade tem com relação à paternidade, registro (…). Estamos que engrossando este trabalho que já é sucesso aqui em Capinópolis, com o nosso apoio com relação à conscientização cidadã, que é o que precisamos avançar na nossa sociedade ”, disse o Fausto Fábio Araújo.

Segundo Sandra Barbosa, secretária de saúde, a ação buscou aproximar os serviços públicos da sociedade – “é uma ação saúde, que são três secretarias envolvidas, que são três pilares da administração – saúde, educação e desenvolvimento social. O que a gente busca com esta ação, é trazer para a população serviços que às vezes ficam muito distantes e difíceis de acesso. Esta foi a primeira [edição] de muitas que virão”, disse Sandra Barbosa, que acrescentou que projeto será levado à zona rural – “porém, na zona rural, será um pouco menor, não conseguiremos levar todos os serviços que trouxemos hoje”, esclareceu Sandra.

O contador Afonso Dantas afirmou que ficou encantado –“quando passamos por perto e vimo o campo com cara nova, cheio de vida, crianças passando e famílias reunidas, usufruindo de serviços, que às vezes, as pessoas não tem condições financeiras de adquirir com um corte de cabelo, ou não tem tempo, como pegar seu [carnê] de IPTU, fazer uma identidade pela primeira vez”, disse Afonso.

A população fez um mergulho da história de Capinópolis. Segundo a gestora da pasta da cultura, Queli Franco, conhecer o passado cultural é importante para o presente e o futuro – “ é uma ligação, por que a gente precisa deste passado, para fortalecer o presente e pensar no futuro”, disse Queli, que, juntamente com a equipe da cultura, levou fotos históricas e jornais que contam um pouco da história de Capinópolis.

Segundo o prefeito Cleidimar Zanotto, o evento foi simples, mas de grande significado –“este evento é de suma importância para nossa cidade (…). É um evento simples, mas de grande significado (…), onde a pessoas tem a oportunidade de estar mais próximo de cada secretaria e ver o que está sendo realizado. É com grande satisfação que a gente participa e traz isso para o povo com simplicidade, mas com muito carinho”, disse o prefeito.

Devido ao grande sucesso do evento, novas edições devem ocorrer nos próximos anos.

Veja alguns momentos do evento