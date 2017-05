PF apreende quase cinco toneladas de drogas em meio a carga de milho em Gurinhatã

Quase cinco toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) em Gurinhatã na noite desta sexta-feira (5). De acordo com o delegado-chefe da PF de Uberlândia, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo, a droga estava no meio de uma carga de milho dentro de um caminhão. O motorista e um passageiro do veículo foram presos.