Secretaria de Saúde vacina acamados contra a gripe em Ipiaçu

IPIAÇU – Segue em Ipiaçu a Campanha de Vacinação contra Influenza, que terá o seu “Dia D” no próximo sábado, dia 13.

Até o fechamento do relatório da última sexta-feira, o índice de vacinados no município ainda era pequeno, 40%, contudo, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha no sentido de se atingir o índice de 100% do público alvo.

Segundo o coordenador de Atenção Básica, Wagner Paranaíba, na sexta-feira, 5, as equipes dos dois PSFs de Ipiaçu se mobilizaram para vacinar, de casa em casa, idosos e pessoas acamadas, onde mais de 30 atendimentos foram feitos até o início da tarde.

Até sexta-feira já haviam sido confirmados os seguintes números no sistema com relação a Ipiaçu:

TOTAL CRIANÇAS TRABALHADORES EM SAÚDE GESTANTES PUÉRPERAS IDOSOS 937 202 63 26 4 642 381 53 32 18 9 269 40,66% 26,24% 50,79% 69,23% 225% 41,90%

Grupo prioritário

O público-alvo da campanha é formado por pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar.