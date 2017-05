Vereador Caetano buscou melhorias para Capinópolis no Fórum Regional Estadual

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – O vereador Caetano Neto da Luz participou do Fórum Regional promovido pelo Governo do Estado de Minas Gerais em Ituiutaba na última quinta-feira (04) de maio. O evento foi realizado no edifício da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg), Campus Universitário e o parlamentar aproveitou a ocasião para protocolar pedidos de melhorias para Capinópolis.

O vereador Caetano, que representou a Câmara Municipal de Capinópolis na ocasião, protocolou pedido para que Capinópolis receba benefícios como:

Caminhão compactador de lixo;

Ambulâncias para a Secretaria de Saúde;

Aparelhos de Fisioterapia, raio-x e ultrassonografia;

Viabilização do projeto “Samu”;

Recursos para recuperação e conservação de estradas municipais;

Construção de Casas populares;

Instalação de transformadores de energia elétrica na comunidade rural “Chácara do Neguta”.

O vereador cedeu entrevista ao Tudo Em Dia e falou das requisições protocoladas – ouça:

O governador Fernando Pimentel anunciou investimentos no Triângulo Norte durante o evento, entre eles, recursos que vão beneficiar milhares de moradores da região com a destinação de R$ 1,5 milhão para implementação do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) na região e a entrega de 26 ambulâncias e sete outros veículos para o desenvolvimento da agricultura.

Pimentel ressaltou, em seu discurso, o esforço do governo em atender as demandas da população, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas em Minas Gerais e no país.

Durante o evento, o governador entregou 26 ambulâncias que vão atender ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Norte (Cistri) e serão usadas no SAMU, beneficiando 27 municípios da região.