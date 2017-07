‘Tínhamos que comer esses cachorros e acabar com isso’, diz vereador ‘Batuta’ em Ituiutaba

O vereador Wellington Arantes (PSB), conhecido como Batuta, teve de se desculpar após uma declaração – no mínimo infeliz – no plenário da Câmara Municipal de Ituiutaba durante sessão ordinária na última terça-feira (20). “Tínhamos que fazer igual no Japão: comer esses cachorros e acabar com isso”.

A frase foi dita enquanto era discutida a situação dos cães de rua. Na ocasião, outro vereador pedia a implantação de um serviço de castração na cidade. Batuta alegou que foi infeliz ao fazer o comentário e pediu desculpas à população.

...

“Na hora falei, saiu da boca pra fora, mas hoje estou falando com vocês para pedir desculpas ao público por ter falado desse jeito, porque comer cachorro para nós nunca vai existir. Eu tenho animais em casa, na minha chácara, foi uma infantilidade, uma palavra boba que saiu da minha boca”, esclareceu à reportagem do portal de notícias G1.

Foi cogitada a possibilidade de um processo no legislativo por quebra de decoro parlamentar. Mas para o presidente da Câmara, Odemes Braz (PSDB), a declaração não justifica um processo.

“Pelo que nós vimos lá não cabe uma punição, é uma opinião dele que já se retratou e pediu desculpas. Não cabe processo, ali é um local de discussão”, finalizou.