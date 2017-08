Personagem infantil Bululu lança clipe animado do ‘Pintinho Amarelinho’

Um personagem infantil criado há vários anos vem ganhando espaço no ‘universo’ do imaginário das crianças de 0 a 4 anos. O Bululu, um simpático monstrinho que veio ao Brasil para conhecer a cultura brasileira, teve o seu primeiro vídeo divulgado hoje (19) de agosto, com a animação do clipe com a música popular do “Pintinho amarelinho”.

Uma nova produção musical para a letra da canção foi elaborada com instrumentos acústicos – a cantora Yamin Duarte, que participou do programa The Voice Kids da Tv Globo, deu um toque especial à música.

...

“O personagem foi remodelado para comunicar melhor com o público infantil e a animação foi produzida com muito carinho. A produção musical foi projetada para ser marcante”, disse Paulo Braga, que junto com os filhos, criaram o personagem.

O website do personagem foi desenvolvido para se adaptar à dispositivos móveis e uma loja virtual para venda de produtos relacionados ao Bululu está sendo desenvolvida.

Dois aplicativos para celulares com sistema operacional Android já estão disponíveis ao público, entre eles, o Bululu Zap, um aplicativo de mensagens instantâneas no estilo WhatsApp. Ambos são gratuitos e podem ser baixados na Play Store do Google.

Novos desenhos animados com músicas populares ou de domínio público estão sendo produzidos pela empresa A Ilha.com e devem ser disponibilizados neste segundo semestre de 2017.

“Um dos grandes desafios da animação são os custos elevados, cada segundo de animação pode custar muito caro. Sempre investimos em um público adulto com nosso conteúdo jornalístico, mas desta vez, resolvemos investir em um projeto que nos leva ao universo imaginário do público infantil”, completou Paulo Braga, que convidou os papais e mamães à se inscreverem no canal oficial do Bululu no youtube e curtirem a página no Facebook.

O PERSONAGEM

O Bululu é um extraterrestre que veio do planeta Bulu para conhecer a rica cultura brasileira. Junto com uma turma muito animada, promete aprender muito sobre o Brasil.

Pintinho Amarelinho, Arara Táta – (que faz a alegria de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais), vaquinha Mimozinha, o Gavião, o inseparável cãozinho Crabulu e o tucano Tuco, são os personagens que fazem companhia ao Bululu.

Em sua primeira aventura, Bululu conheceu o Pintinho Amarelinho no interior do Brasil e se divertiu muito. O vídeo está no Youtube e também no website www.bululu.com.br