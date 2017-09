PM apreende 9kg de pasta base de cocaína em Ituiutaba e prende suspeito

ITUIUTABA, MINAS GERAIS – A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia no final da noite da última segunda-feira (28), de que uma mulher estava sendo mantida na condição de cárcere privado em uma residência no bairro Progresso.

Chegando no local da denúncia, foi abordado Leonardo Soares Coelho, 43 anos, que já demonstrou nervosismo e negou que ali estivesse alguém na condição delatada.

Ao ser submetido à busca pessoal, foram encontradas no bolso de sua bermuda 04 pedras de crack e uma porção de cocaína. No interior da casa os PM acharam um invólucro plástico contendo 19 gramas de ácido bórico e, debaixo da cama, uma sacola plástica com 09 tabletes de pasta base de cocaína pesando 9 Kg. Os militares recolheram também R$32,50 e 02 aparelhos de telefone celular.

Leonardo disse que levaria a droga para o estado de São Paulo e que receberia a quantia de R$3.600,00 como pagamento.

Ele foi preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia de polícia. A PM não encontrou nenhuma mulher na residência.