Garotinha de 6 anos cria roteiro de animação infantil que fala sobre racismo nas escolas

BRASIL – O preconceito racial e sexual nas escolas é um tema que nem sempre ganha o destaque necessário para minimizar a dor e o constrangimento dos alunos.

Segundo o Instituto da Mulher Negra, Preconceito é uma opinião que se forma das pessoas antes de conhecê-las. “É um julgamento apressado, superficial e muito perigoso”.

Em uma nova animação infantil, o personagem ‘Bululu’ aborda o tema de uma forma clara, focando a aceitação e o respeito às diferenças.

O roteiro foi desenvolvido por Ananda Braga, de 6 anos e adaptada pela mãe, Lívia Reis. Ananda é aluna da Escola Municipal Higino Guerra, em Capinópolis e ficou bastante envolvida com o projeto – a garotinha ainda faz a narração da história, utilizando uma linguagem simples e objetiva.

Quando a animação da história infantil foi concluída, Ananda apontou a cena que mais a emocionou – “foi triste ver o Pintinho Azul chorando na escola”, disse.

Segundo o IBGE, os negros (pretos e pardos) eram a maioria da população brasileira em 2014, representando 53,6% da população.

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, e a Unesco, publicaram um estudo feito há dez anos, apontando que as escolas brasileiras não estão atentas para as práticas sutis de racismo existentes entre alunos e professores, prejudicando, assim, o desenvolvimento educacional e social de crianças e jovens negros.

O projeto infantil ‘Bululu’ tem o apoio cultural e financiamento do Jornal Tudo Em Dia e é desenvolvido para crianças de 0 a 6 anos.