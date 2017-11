Gurinhatã marca presença no Fórum Internacional de Saúde Mental

by Diário do Pontal

A Prefeitura Municipal de Gurinhatã, através do Departamento de Saúde, tem mostrado compromisso na capacitação e formação dos profissionais, bem como, a formação continuada fortalecendo a política municipal de promoção a saúde integral da população.

O Fórum Internacional “Novas abordagens em saúde mental”, ocorreu na cidade de Goiânia, no último dia 19 de Outubro, no Hotel Oitis.

...

Salienta-se que o Fórum teve por objetivo promover um espaço de debates e trocas de experiências entre pessoas e organizações que vêm construindo práticas bem sucedidas no desenvolvimento da boa qualidade dos serviços de saúde mental comunitária. A idealização desse Fórum adveio das articulações entre profissionais de saúde, professores, da IMHCN (International Mental Health Collaboration Network) e do CENAT(Centro Educacional Novas Abordagens Terapêuticas).

...

A ideia para o Fórum vem da aproximação entre os profissionais de saúde, professores, usuários do serviço e membros da família no Brasil, cujo objetivo foi também explorar novas abordagens em saúde mental através da partilha de experiências no trabalho e desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e novas ideias e avanços da saúde mental.

Ressalta-se ainda a palestra exitosa de Paul Baker (Inglaterra), que explanou sua discussão sobre a Medicalização da vida na Saúde mental.

Participaram do Fórum, Suely de Fátima Borges (psicóloga e referência em saúde mental), Paulo Vinícius dos Santos (coordenador da Atenção Básica), e Maria José de Araújo Souza (assistente Social do NASF).