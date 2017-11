Léo, prefeito de Ipiaçu recebe Medalha ‘Santos Dumont’

by Diário do Pontal

O Governo de Minas Gerais entregou nesta terça-feira (24/10), na Fazenda Cabangu, em Santos Dumont, no Território Mata, a Medalha Santos Dumont para 130 agraciados. O secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Menezes, representou o governador Fernando Pimentel que, por falta de teto de voo, não pôde comparecer. Menezes destacou a importância da data como reconhecimento de pessoas e instituições relevantes para o Estado.

O prefeito de Ipiaçu, e presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, Leandro Luiz (Léo), foi um dos prefeitos agraciados com a honraria, juntamente com outro prefeito, de Santos Dumont.

O prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto de Azevedo, parabenizou os agraciados, lembrando a importância histórica e a coragem do patrono da cidade. “Pelas mãos do nosso filho mais ilustre, Santos Dumont, o mundo ganhou asas e deu aos homens a capacidade de ultrapassar e encurtar distâncias. Parabenizo a todos os agraciados por serem pessoas que contribuíram o desenvolvimento do nosso país, e que agora fazem parte da história de Minas Gerais e do Brasil”.

A Medalha Santos Dumont é uma das mais tradicionais honrarias concedidas pelo Governo de Minas Gerais. A medalha foi criada em 1956 para comemorar os cinquenta anos do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont em uma aeronave mais pesada que o ar, o 14-Bis, em outubro de 1906, em Paris (França).

Ela é concedida em quatro graus: Grande Colar, Ouro, Prata e Bronze. A Fazenda Cabangu, local da cerimônia, é o lugar onde nasceu o inventor do avião e guarda um preciso acervo de Santos Dumont, entre réplicas de aviões e objetos do inventor.

