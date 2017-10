Lideranças prestigiam abertura da EXPOGURINHATÃ

O prefeito de Gurinhatã, Wender Luciano e o presidente do Sindicato Rural, Gilson Guimarães, abriram oficialmente na noite desta quinta-feira, 12, a EXPOGURINHATÃ 2017.

A solenidade de abertura foi bastante prestigiada por autoridades municipais e regionais, além de ter arquibancadas lotadas para assistir ao Rodeio Oficial, com a narração de Marco Brasil Filho.

Os pronunciamentos foram breves, onde o presidente do sindicato agradeceu o apoio de todos, e o prefeito trocou seu discurso por orações em prol das famílias de Gurinhatã e região.

Na arena de rodeio as crianças ganharam espaço e foram homenageadas pelos seu dia, assim como as orações e homenagens à padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida.

Na solenidade de abertura marcaram presença os deputados Federais, Marcos Montes e Zé Silva; deputados Estaduais Leonídio Bouças, Luiz Humberto Carneiro, Elismar Prado, do secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, professor Neivaldo, do suplente de deputado Estadual, Zé Maia, delegado do INCRA em Minas Gerais, Ronaldo Lima, Joedes Marques, assessor do Governo do Estado, Carlos Antônio Fernandes, Delegado Regional de Segurança Pública, e Renata Dutra, gerente da Regional Fiemg Pontal. O presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP e prefeito de Ipiaçu, Leandro Luiz (Léo), e os prefeitos de Indianópolis – Lindomar Borges, de Capinópolis – Cleidimar Zanotto, de Santa Vitória – Salim Curi, de Itapagipe – Benice Maia. Presidentes de Sindicatos Rurais de Ituiutaba – Marco Antônio, de Santa Vitória – Fábio Moraes, e de Ipiaçu – Luiz Antônio.

Também marcaram presença presidentes de Câmara e vereadores da região, secretários municipais e assessores. Todos os vereadores de Gurinhatã, vice-prefeito, e diretores do Sindicato Rural foram convidados e estiveram presentes na solenidade.

Durante a abertura, também abrilhantaram a arena de rodeio, Letícia Janones – Rainha da ExpoGurinhatã 2017, Evelin Azambuja – Princesa do Rodeio, e Maria Laura – Madrinha dos Peões.

Público prestigia abertura da ‘Expogurinhatã’