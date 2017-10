Município de Capinópolis recebe Certificado de Regularidade Previdenciária, diz jornal

Fonte: https://www.tudoemdia.com/2017/10/municipio-de-capinopolis-recebe-certificado-de-regularidade-previdenciaria

CAPINÓPOLIS, MINAS GERAIS – Após parcelar a dívida da Previdência Municipal herdada de governos anteriores, o Município de Capinópolis recebeu na última quarta-feira (11) o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Com o certificado, o Município fica apto a receber recursos públicos em âmbito Federal.

O CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social que atesta que o ente federativo – Capinópolis, neste caso – segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Segundo o vice-prefeito de Capinópolis, Jaisson Sílvio, o CRP demonstra que Capinópolis está em dia com suas obrigações previdenciárias. “Esta certidão de regularidade é importante para que todos os recursos Federais destinados à Capinópolis possam ser liberados sem problemas. Significa que o Município está em dia com suas obrigações”, disse o vice-prefeito, que completou ressaltando o trabalho do diretor da previdência municipal, Severino Gomes da Silva e equipe e agilidade da câmara de vereadores – “Quero ressaltar o trabalho do diretor de previdência e sua equipe pelo trabalho em relação aos cálculos para parcelamento e também a agilidade da Câmara Municipal em aprovar em tempo hábil os parcelamentos”, finalizou.

O CRP tem validade até Abril de 2018.

CRP

crp_municipio de capinopolis