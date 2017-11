Novembro chega com Mutirão de Limpeza em Gurinhatã

by Diário do Pontal

A Prefeitura de Gurinhatã, por intermédio das equipes do Departamento Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde e Centro de Controle de Endemias, começam na próxima semana um Mutirão de Limpeza que abrangerá Gurinhatã, Flor de Minas e Lagoa Escondida

Segundo o coordenador do Centro de Controle de Endemias, Vilson Donizete, ao longo desse ano foi feito um amplo trabalho no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, e com o início do período chuvoso, a atenção deve ser redobrada.

O Mutirão de Limpeza será realizado entre os dias 06/11 a 10/11, das 08h às 17h em Gurinhatã, e no dia 13/11, das 08h às 17h em Flor de Minas e Lagoa Escondida.