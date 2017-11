Camionete sai da pista e cai em ribanceira na BR-365 em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Durante a manhã deste domingo, 26, por volta de 10h45, equipes do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foram acionadas para atender a uma ocorrência de acidente na rodovia BR-365, em Ituiutaba, próximo a região dos Pilões, na altura do KM 748, onde o condutor de uma camionete, de cor prata, perdeu o controle da direção, saindo o veículo da pista, posteriormente, caindo em uma ribanceira.

Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, no local foram encontradas quatro vítimas, sendo o condutor, de 65 anos, que sofreu trauma de tórax e escoriações pelo corpo, sua esposa, de 60 anos, queixando de dores na região do peito e com algumas escoriações, e duas jovens, uma 14 e 15, ambas conscientes e com algumas escoriações.

Os primeiros socorros foram prestados de imediato pelos bombeiros, sendo as vítimas conduzidas ao atendimento médico em Ituiutaba.

Os bombeiros orientam aos motoristas para que redobrem à atenção, principalmente, neste período chuvoso e para que realizam questões de segurança dos veículos, verificando pneus e freios, além de diminuir a velocidade em caso de chuva e sempre utilizar o farol aceso na rodovia.