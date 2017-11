Direção da UEMG de Ituiutaba divulga nota sobre polêmicas declarações de autoridades

by Diário do Pontal

Na última quinta-feira, 23, uma comissão formada por lideranças políticas de Ituiutaba, da região do Pontal do Triângulo Mineiro e alguns alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG (Unidade Ituiutaba) esteve em Belo Horizonte, em busca de respostas para a situação do ensino na instituição, que se encontrava ocupada por estudantes em manifesto pelo saneamento de falhas estruturais, acadêmicas e por esclarecimentos quanto à realização do concurso público para educadores, conforme noticiado pelo Pontal em Foco.

Após o encontro com representantes do governo do Estado de Minas Gerais, o vereador, Renato Moura, publicou em seu perfil na rede social Facebook uma transmissão em tempo real (live), onde os presentes davam um parecer preliminar sobre a reunião em forme de entrevista. De forma semelhante, divulgado em nosso portal, no vídeo, fortes questionamentos foram direcionados à direção da universidade, que tem como diretor o professore, Saulo de Moraes Garcia Júnior, tendo inclusive, na oportunidade, o deputado estadual, Antônio Lerin, da cidade de Uberaba, solicitado ao diretor que “presenteasse os estudantes para o natal da unidade, renunciando ao seu cargo”, por, supostamente, estarem contidos na direção da UEMG a maior parte dos problemas apresentados pelos alunos e o empecilho para o avanço das melhorias esperadas após o processo de transição entre Fundação Educacional de Ituiutaba – FEIT e UEMG, sendo o ensino absorvido pelo governo do Estado desde o ano de 2014.

Diante das polêmicas acusações feitas via rede social, a direção da UEMG de Ituiutaba divulgou nota de esclarecimento, onde busca evidenciar a transparência da gestão acadêmica da instituição. No conteúdo, a direção explica que a administração da unidade é feita em conjunto entre UEMG e FEIT, sendo que fundação ainda mantém sob sua propriedade todos os imóveis e bens adquiridos durante sua história, respondendo por esta administração. Já a UEMG realiza a gestão acadêmica dos cursos, professores, alunos e funcionários.

No documento também são feitos esclarecimentos específicos quanto à forma de administrar a UEMG e sobre a não realização de eleição para direção da Unidade Ituiutaba neste ano. Confira o conteúdo na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Direção da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade de Ituiutaba, representada pelo Professor Saulo de Moraes Garcia Júnior e pela Professora Neide Wood Almeida, vem a público esclarecer fatos veiculados em uma “live”, transmissão ao vivo no facebook, feita pelo vereador Sr. Renato Moura, no dia 23/11/2017.

Ressalta-se, primeiramente, que a Direção da UEMG-Unidade de Ituiutaba administra esta unidade juntamente com a Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT). Destaca-se, também, que a FEIT mantém, ainda sob a sua propriedade, todos os imóveis e bens por ela adquiridos durante todos os seus anos de funcionamento e responde por essa administração. Já a UEMG-Unidade de Ituiutaba tem sob a sua responsabilidade a gestão acadêmica dos cursos, dos professores, dos alunos e dos funcionários.

Assim, para que o processo de absorção da FEIT pela UEMG tivesse êxito, criou-se o Termo de Cooperação Técnica Financeira (TCTF), por meio do qual o Estado de Minas Gerais, via UEMG, encaminha recursos para a manutenção dos prédios e para a aquisição de material de consumo. Esses recursos são geridos pela FEIT e cabe à direção da UEMG-Unidade Ituiutaba, nessa parceria, apenas o encaminhamento à FEIT das necessidades levantadas pelos Coordenadores de Cursos que, por sua vez, supre-as com os recursos do TCTF. Ressalta-se, por fim, que todos esses procedimentos são auditados pela UEMG.

Isso posto, esclarecemos que a Direção da UEMG-Unidade de Ituiutaba não tem acesso às compras, às contratações nem aos numerários geridos pela FEIT; possui, porém toda a documentação comprobatória dos pedidos enviados à Fundação e à Reitoria solicitando as obras, os bens de consumo e os equipamentos permanentes.

No que se refere às ausências às reuniões do Conselho Universitário (CONUN), a Direção declara que não esteve presente apenas em três encontros, porém as ausências foram, prontamente, justificadas e as justificativas foram aceitas pelo magnífico Reitor Dijon de Moraes Júnior. Ressalta-se que, mesmo não estando presente às reuniões do CONUN, a direção da UEMG-Unidade de Ituiutaba inteirou-se de todas as discussões e deliberações por intermédio de diretores de outras Unidades da UEMG. Assim, todas as informações oriundas da UEMG foram, prontamente, repassadas à comunidade acadêmica da Unidade de Ituiutaba por meio de reuniões com o Conselho de Coordenação, órgão máximo de deliberação da Unidade. Coube, então, aos membros do Conselho de Coordenação – Coordenadores de Cursos, Coordenadora de Pesquisa, Coordenadora de Extensão e representação estudantil – a divulgação dos informes para todos os seus pares, uma vez que a UEMG-Unidade de Ituiutaba não dispõe de setor de comunicação.

Quanto à eleição para a Direção na Unidade, informamos que, no dia 01/09/2017, ocorreu uma reunião do Conselho de Coordenações com pauta única, a saber: “Eleições para Direção da Unidade”. Nessa reunião, o Diretor comunicou aos presentes que a UEMG-Unidade de Ituiutaba passaria por um processo eleitoral para a escolha de Diretor (a) e de vice-diretor (a), conforme ofício /UEMG/REITORIA nº 000297/2017, e que o processo teria início em 11 de setembro. Em seguida, o Diretor solicitou aos Coordenadores de Curso sugestões de nomes de Professores para compor a Comissão Coordenadora para a Organização do Processo Eleitoral. Essa comissão, conforme ofício supracitado deveria ser formada por cinco docentes, um discente e um técnico administrativo.

Após uma breve discussão entre os Coordenadores de Cursos, a Coordenadora de Pesquisa, a Coordenadora de Extensão e a representação estudantil, houve uma votação e ficou decido, por ampla maioria, que a UEMG-Unidade de Ituiutaba deveria seguir a Lei Estadual nº 22.570, de 05 de julho de 2017, assinada pelo governador do Estado de Minas Gerais. Essa Lei, no artigo 10, dispõe que: “Ficam os mandatos dos diretores e vice-diretores da UEMG, prorrogados para o início do ano letivo de 2018, quando serão realizadas as respectivas eleições, nos termos definidos pelo regimento interno da Instituição”.

Assim, decisão do Conselho de Coordenações foi repassada à reitoria da UEMG que, por meio de ofício encaminhado a esta Unidade, suspendeu imediatamente o processo eleitoral na UEMG-Unidade de Ituiutaba. Para que toda a comunidade acadêmica ficasse informada sobre essas importantes deliberações o Conselho de Coordenação emitiu uma nota explicativa, assinada por todos os presentes na reunião, realizada no dia 01/09/2017, inclusive pela representação estudantil. Essa nota foi afixada em todos os murais de blocos e em todas as salas de professores, incluindo a biblioteca.

Busca-se esclarecer, portanto, a transparência da gestão acadêmica da UEMG-Unidade de Ituiutaba.

Também estavam presentes na reunião em Belo Horizonte, o presidente da Câmara de Ituiutaba, Odeemes Braz; o vereador, Gilson Humberto (Dito do Povo) e o prefeito de Ituiutaba, Fued Dib.

Com a ida da comissão à capital mineira, os alunos decidiram desocupar a Unidade Ituiutaba durante a noite de quinta-feira, 23, também após um princípio de confusão envolvendo alunos contrários ao movimento que suspendeu às atividades do campus e os então ocupantes.

Assim, desde sexta-feira, 24, foram restabelecidas às atividades de forma normal.