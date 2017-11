Minas tem ao menos cinco rodovias interditadas neste período chuvoso

by Diário do Pontal

A chuva que atinge diversas regiões de Minas Gerais ajuda a aumentar os níveis dos mananciais que estavam baixos devido a estiagem. Mas, também, leva problemas para moradores. O estado tem hoje ao menos cinco estradas com tráfego interrompido ou com restrição de circulação. Uma delas é a BR-464, entre Delfinópolis e São João Batista do Glória, na Região Sul do Estado, que teve problemas por causa do temporal. O prazo dado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) as prefeituras para a liberação é de 10 dias.

A rodovia está fechada por causa do rompimento de um bueiro duplo tubular de concreto com um metro de diâmetro durante os temporais na cidade. Foram ao menos cinco dias com muita chuva, segundo os moradores. Técnicos já fazem a implantação de um novo equipamento no local.

De acordo com uma funcionária da prefeitura, que não quis se identificar, a interdição provoca transtornos, principalmente, para fazendeiros e crianças que moram na região. Os produtores de leite estão tendo dificuldade para transportar o produto. Já os estudantes das propriedades não conseguem seguir para a escola normalmente.

Enquanto a estrada continuar interditada, os motoristas têm apenas uma opção para fazer o trajeto entre Delfinópolis e São João Batista do Glória: uma balsa. O percurso aumenta a viagem em 30 quilômetros. Segundo a funcionária, o transporte já tem grande movimentação normalmente, mas não houve um aumento significativo depois do fechamento da estrada.

Problemas também são registrados em outras estradas. Balanço do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) mostra outras quatro rodovias interditadas. Na MG-448, em Santa Bárbara do Tugúrio, na Região Central de Minas Gerais. O tráfego está interrompido no local por causa do abatimento no encabeçamento da ponte sobre o córrego Tinguá.

Outra interdição é na LMG-840, entre Padre Fialho e Pedra Bonita. O tráfego foi fechado na ponte do Rio Matipó por causa de problemas estruturais. A mesma situação acontece na LMG-638, entre Sagarana e a entrada de Arinos. Lá, as avarias foram causadas por um incêndio. O fechamento acontece na ponte sobre o Ribeirão Boi Preto. Já na CMG-154, entre Ituiutaba e a BR-354, o tráfego está bloqueado para veículos pesados acima de quatro toneladas.

Fonte: Estado de Minas