Vídeo mostra multidão invadindo loja da Nike em outlet de Contagem

by Diário do Pontal

Apesar da chuva e os preços mais baixos encontrados na internet durante este ter espantado alguns clientes em lojas de eletro-eletrônicos do centro de BH, em Contagem, no shopping Só Marcas Outlet, uma multidão tomou conta da loja da Nike no início da manhã desta sexta-feira (24) em busca das melhores ofertas.

O estabelecimento, que fica no bairro Cidade Industrial, divulgou nas redes sociais um vídeo feito em 360º do momento em que uma multidão invade o estabelecimento. Algumas pessoas sequer esperaram as portas se abrirem completamente, chegando a deitar no chão para serem um dos primeiros a aproveitarem as ofertas em tênis e roupas da marca.

Confira as imagens. Para mudar a direção, basta clicar e mover a imagem na direção desejada:

Mais cedo, noticiamos que as lojas de eletrônicos do centro de BH abriram mais cedo, por volta das 6h, mas não tiveram o número de clientes que eram esperados por conta da chuva. Além disso, quem pesquisava os preços na internet acabavam desistindo da compra na loja física.

Foi o caso da auxiliar de loja Amanda Silva, 23, que buscava um microondas mas depois de pesquisar no celular preferiu não comprar. “Os preços não atenderam minha expectativa. Vou pesquisar durante o dia para resolver se compro”, conta Amanda.

O diretor de operações do grupo Via Varejo, que reúne Casas Bahia e Ponto Frio, Sérgio Grossi, afirma que espera um aumento de vendas durante o dia. “Abrimos as 6h para recepcionar o cliente que tem a agenda mais apertada, mas acredito que ao longo do dia, no horário de almoço, a procura aumente. A expectativa é que a data deste ano tenha um faturamento maior do que o ano passado”, avalia Grossi. As lojas do grupo no centro da cidade ficam abertas até 22h desta sexta.

Os descontos variaram entre 30% e 40% na área de eletrônicos e móveis. Um sofá retrátil de R$ 1499 saiu por R$ 699, a cama box está com 45% de desconto e na seção de guarda-roupas, alguns preços estão até 36% menores.

Fonte: O TEMPO