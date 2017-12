3ª edição do Encontrão Basquete dos Amigos foi um verdadeiro sucesso

by Diário do Pontal

Ituiutaba foi palco, no último fim de semana, da 3ª edição do tradicional Encontrão Basquete dos Amigos, que neste ano contou com uma grande programação, repleta de novidades. A maior parte das atividades, que envolvem o esporte, foi realizada no Ginásio Poliesportivo de Ituiutaba (Ginásio Romão), com a presença de alunos das redes pública e privada de ensino, além demais amantes apaixonados pela modalidade esportiva de Ituiutaba e de cidades da região.

Segundo um dos organizadores, Lucio Arantes, a intenção foi ade pensar todo o evento para receber às crianças e suas famílias. “Por exemplo, o resultado das oficinas e minicursos nos deixaram bastante satisfeitos, em decorrência desse êxito os participantes também se mostraram felizes, podendo aprender novas técnica ou mesmo reciclar técnicas já desempenhadas anteriormente”, contou.

O destaque do Encontrão foi a presença do pivô, Gerson Victalino, que conquistou o ouro pela seleção brasileira, sendo campeão do pan-americano ganhando de forma inédita dos americanos dentro da casa deles, Indianápolis, em 1987, além de várias outras conquistas.

Atualmente, o atleta joga pelo time de Masters do Esporte Clube Pinheiro e da Seleção Brasileira. Ele ressalta a importância do esporte para a formação intelectual e social do indivíduo. “Me sinto muito honrado em estar presente neste evento, que é voltado para as crianças da cidade. Temos que cada dia mais procurar incentivar os jovens para o basquete, nosso país precisa das crianças no esporte, pois vivemos uma situação muito grave no país, principalmente, com relação às drogas. Já nas quadras, estarão bem longe disso”, ressaltou.

Além dos jogos, nas oficinas e minicursos os participantes puderam adquirir aprendizado prático e teórico para o desenvolvimento do esporte de forma lúdica. Segundo a professora de Educação Física, Tereza Barragan, o foco nas atividade lecionadas às crianças e adolescentes esteve na prática do basquete de forma prazerosa, no sentido de que levem para a vida o aprendizado.

Repercussão

Além de contar com a presença de uma grande estrela do basquete nacional, o Encontrão Basquete dos Amigos foi lembrado pelo ex-jogador, Oscar Schmidt, considerado um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos. Apesar de não poder ter comparecido ao evento em Ituiutaba, o mesmo gravou um vídeo onde ressalta a importância da iniciativa de Lúcio Arantes em idealizar eventos com esta finalidade no Brasil. Confira:

A organização do evento considerou às atividades desenvolvidas durante a sexta-feira, sábado e domingo, um verdadeiro sucesso.