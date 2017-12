Adolescente é morto a facadas em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Por volta das 23 horas deste sábado, um jovem de 17 anos identificado apenas pelas inciais C D S acabou morrendo, após ser vítima de esfaqueamento na Av. Independência no Bairro Independência em Ituiutaba.

Segundo informações da Polícia Militar, após a solicitação, os policiais chegaram ao local e encontraram o jovem ainda com vida, porem após dar entrada no Hospital São José o médico constatou óbito. Mais duas pessoas se feriram sem gravidade.

O veículo GM/kadett com placas BLU-6265, cor prata, utilizado pelo suspeito para a fuga, foi encontrado abandonado na Av. 15 no bairro Santa Maria. O carro estava com marcas de sangue.

O suspeito ainda não foi identificado.