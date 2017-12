Alunos da Escola Gente Miúda de Honorópolis Recebem Diploma de Formatura

by Diário do Pontal

Uma noite especial para 21 alunos da Escola Municipal Celso Rodrigues de Lima (Gente Miúda) do Distrito de Honorópolis, que receberam o diploma de formatura do 3º período do pré escolar. A cerimônia aconteceu no espaço de lazer da Escola Estadual Olinda Corrêa Borges, e contou com a presença de professores, diretores, dos padrinhos de formatura e dos pais.

Também estiveram presentes no evento a diretora da Escola Gente Miúda, Edivânia Maria de Paula, a vice-diretora, Magda Salete de Oliveira, a secretária de Educação, Maria Célia do Amaral Brito, os vereadores, João Batista e João Silva, a professora de formatura da Escola Gente Miúda de Honorópolis, Keila Freitas Sampaio Souza Faria, entre outros representantes do distrito.

Os alunos receberam das mãos dos seus padrinhos de formatura, o diploma e um lindo presente. Para encerrar a festa de formatura os alunos prestaram uma homenagem a professora Keila, que não tem medido esforços para levar uma educação de qualidade a todos os pequenos.

O evento foi realizado pela escola em parceria com os pais dos alunos, além de contar com o apoio da Prefeitura de Campina Verde e Secretaria de Educação. Depois da solenidade de entrega dos diplomas e das homenagens, foi servido um delicioso jantar de confraternização a todos os presentes.