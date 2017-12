Após repasse do ICMS pelo Estado, servidores de Gurinhatã recebem o 13º salário

by Diário do Pontal

Com os cofres vazios e um novo bloqueio judicial nas contas, a Prefeitura de Gurinhatã não teria como pagar o 13º salário dos servidores, contudo, todos os servidores públicos municipais em atividade, e os aposentados e pensionistas receberam na última quinta-feira, 28, o pagamento dos proventos relacionados ao décimo terceiro salário.

O governo de Minas Gerais informou ontem que concluiu o repasse de 100% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para os 853 municípios mineiros, assim possibilitando que as administrações honrassem seus compromissos.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, foram depositados R$ 326 milhões referentes aos atrasados das semanas anteriores. De acordo com a nota enviada à imprensa, o repasse do Estado para os municípios somou, em 2017, R$ 11,34 bilhões. Este valor representa um aumento de R$ 1,02 bilhão, ou 9,8%, a mais em relação a 2016.

O atraso no repasse do ICMS vem gerando dificuldades para as cidades.