Ativista de topless tenta arrancar estátua de Jesus de berço no Vaticano

by Diário do Pontal

Uma ativista do grupo feminista Femen, de topless (roupa que não cobre o corpo da cintura para cima), tentou arrancar a estátua do bebê Jesus do cenário de Natividade da Praça São Pedro, no Vaticano, hoje (25), mas foi impedida pela polícia enquanto agarrava a estátua. A mulher pulou sobre os trilhos de segurança e correu para o cenário de Natividade gritando "Deus é mulher". Ela tinha o mesmo slogan pintado em suas costas.



De acordo com o Femen, o ato foi pelo direito das mulheres ao próprio corpo. Em particular, o protesto foi contra a política da Santa Sé associada à proibição do aborto e da contracepção.

Para o Femen, a política do Vaticano é "um forte ataque medieval à liberdade das mulheres e a seus direitos naturais", diz nota publicada na pagina do Femen, que acrescenta: "Uma criança não vem de um deus, mas de uma mulher".

Um policial do Vaticano impediu a mulher de roubar a estátua, e a ativista foi detida. O incidente ocorreu duas horas antes de o papa Francisco fazer a tradicional mensagem de Natal para cerca de 50 mil pessoas na praça.

O site do grupo Femen identificou a mulher como Alisa Vinogradova e a chamou de "sextrista". De acordo com o site, o objetivo do grupo, que foi fundado na Ucrânia, é "completar a vitória sobre o patriarcado".

*Com informações da Agência Reuters