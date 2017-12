Bandidos explodem caixas de dois bancos no Vale do Mucuri

by Diário do Pontal

Caixas eletrônicos de duas agências bancárias foram destruídos por bandidos na madrugada desta quinta-feira na pequena cidade de José Gonçalves de Minas, no Vale do Mucuri.

De acordo com a Polícia Militar, as explosões ocorreram entre 1h40 e 2h. Os bandidos chegaram à cidade em um carro e uma moto e atacaram primeiro um caixa eletrônico em uma agência do Bradesco.

Em seguida, os criminosos foram ao terminal dos Correios e também explodiram um caixa, mas não chegaram ao compartimento onde estava guardado o dinheiro. Até a publicação desta notícia, a PM ainda não havia confirmado se alguma quantia foi levada dos bancos.

Equipes das Polícias Federal e Civil foram acionadas para realizar os trabalhos de perícia nas agências. Policiais militares de Capelinha, cidade próxima a José Gonçalves de Minas, fazem rastreamento e buscam pelos bandidos nesta manhã. Ninguém foi preso.

Fonte: Estado de Minas