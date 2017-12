Biblioteca recebe convidados para a noite de premiações aos artistas tijucanos

by Diário do Pontal

A seleta classe artística de Ituiutaba estará reunida nesta quarta-feira, 13, para entrega do Prêmio Cultural 2017 “Ângela Vilela Marquez de Sá”. O evento terá início a partir das 20h e tem parceria com a Biblioteca Municipal Senador Camilo Chaves, local de realização, e com a Fundação Cultural da Prefeitura de Ituiutaba.

Para a diretora da biblioteca, Stênia Mendonça, o momento da premiação é visto como uma ação fraternal de confraternização e reconhecimento, promovido pela Academia de Letras, Artes e Música de Ituiutaba – ALAMI, prestando justa homenagem e reconhecimento há 10 integrantes e membros da classe artística e cultural, todos avaliados por uma comissão da entidade.

Os homenageados fazem parte da literatura, artes e música, sendo os prêmio para entidade cultural; entidade sócio-humanitária; educação e comunicação. Os membros da comissão de premiação da ALAMI são, Ênio Eustáquio Ferreira, Cláudia Castelo Branco A. Bernal, Jaderson Agostinho Ferreira Fernandes, Cláudio Manoel da Costa, Sandro A. Lima e Elias Zoccoli.